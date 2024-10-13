Kayseri Baro Başkanlığına Özsoy seçildi
Kayseri Baro Başkanlığına Murat Tolga Özsoy seçildi.
Kayseri Baro Başkanlığına Murat Tolga Özsoy seçildi.
Avukat Özsoy, mevcut başkan Ali Köse, Oğuz Erinç ve Ercan Avcı'nın başkanlık için yarıştığı Genel Kurulda seçim yapıldı.
Baro binasında yapılan seçimi 892 oy alan Özsoy kazandı.
Seçimde Köse 386, Erinç 686, Avcı ise 235 oy aldı.
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