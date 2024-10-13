Kayseri Baro Başkanlığına Özsoy seçildi

Avukat Özsoy, mevcut başkan Ali Köse, Oğuz Erinç ve Ercan Avcı'nın başkanlık için yarıştığı Genel Kurulda seçim yapıldı.

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