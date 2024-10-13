Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Baro Başkanlığına Özsoy seçildi

        Kayseri Baro Başkanlığına Murat Tolga Özsoy seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 20:56 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Baro Başkanlığına Özsoy seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Baro Başkanlığına Murat Tolga Özsoy seçildi.

        Avukat Özsoy, mevcut başkan Ali Köse, Oğuz Erinç ve Ercan Avcı'nın başkanlık için yarıştığı Genel Kurulda seçim yapıldı.

        Baro binasında yapılan seçimi 892 oy alan Özsoy kazandı.

        Seçimde Köse 386, Erinç 686, Avcı ise 235 oy aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kayseri Barosu'nda 4 adaylı seçim heyecanı (2)
        Kayseri Barosu'nda 4 adaylı seçim heyecanı (2)
        Kayseri Barosu'nda 4 adaylı seçim heyecanı
        Kayseri Barosu'nda 4 adaylı seçim heyecanı
        Erciyes 38 FK - Orduspor 1967: 2-1
        Erciyes 38 FK - Orduspor 1967: 2-1
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti İncesu 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Düğünde kazara kuzeni tarafından öldürülen Sedat toprağa verildi
        Düğünde kazara kuzeni tarafından öldürülen Sedat toprağa verildi