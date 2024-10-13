GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması sonucu öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak'ta yapılan düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

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