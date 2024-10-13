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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması sonucu öldü

        Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 20:59 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:59
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        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bir kişi düğünde akrabasının havaya ateş açması sonucu öldü
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        Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak'ta yapılan düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirilen S.İ'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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