Kayseri Valisi Çiçek'ten "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, muhtarların, bulunduğu mahallede ve köyde, devletin tüm kurumlarını temsil eden, görev yaptıkları bölgede vatandaşların devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve yönetim sisteminde çok önemli görevler üstlenen, halkın gönlünde taht kuran bir müessesenin temsilcileri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını yerinde tespit ederek yetkili makamlara ileten, takibini yaparak çözümüne katkı sağlayan muhtarların, demokratik sistemin vazgeçilmez bir aktörü, mahallelerde ve köylerde devletin gören gözü, işiten kulağı olduklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti: