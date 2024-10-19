Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Operasyonda, H.G.D (22), K.Y (19), F.D (20), H.K. (42) ve Y.Y. (44) gözaltına alındı, 10 parça halinde 88,1 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.