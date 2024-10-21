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        Kayseri'de 11 kilo 284 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de bavula gizlenmiş 11 kilo 284 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:55
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        Kayseri'de 11 kilo 284 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de bavula gizlenmiş 11 kilo 284 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda belirlenen şüpheliyi elinde bavul ile ikametine girerken yakaladı.

        Narkotik köpeği "Mia"nın da yardımıyla yapılan aramada bavula gizlenmiş 11 kilo 284 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.Y'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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