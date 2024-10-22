Kayseri'de jandarma 148 öğrenciye trafik eğitimi verdi
Kayseri'de jandarma ekipleri, 148 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, 148 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.
Ekipler, Akkışla ilçesindeki bazı okullarda, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.
Jandarmanın verdiği eğitime 148 öğrenci katıldı.
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