Kayseri'de jandarma 148 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Ekipler, Akkışla ilçesindeki bazı okullarda, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

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