Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, görevine başladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde atanan Kaymakam Tugay Kalkanlı, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında uzman yardımcı olarak görev aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kaymakam adaylığı sınavını kazanan Kalkanlı, stajlarını da tamamlayarak dil eğitimi için İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Fransa'ya gönderildi.

Buradaki eğitimini de başarıyla tamamlayan ve 18 Ekim'de İçişleri Bakanlığının onayı ile Sarıoğlan Kaymakamlığına atanan Kalkanlı, ilçeye gelerek görevine başladı.