ERÜ'de "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun​​​​​​​, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Altun, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.