Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

Aday sürücü olduğu tespit edilen kişinin ehliyeti daimi iptal edilirken, araç da trafikten men edildi.

Ekipler, 32 bin 233 lira ceza kestiği sürücüye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlattı.

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

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