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        ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

        Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:12
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        ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
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        Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Müsabakalara, 26 ülkeden 300 sporcu katıldı.

        Tek kadınlarda Tayvanlı Joanna Garland, Çağla Büyükakçay'ı yenerek turnuvayı birinci tamamladı. Tek erkeklerde ise Alman Tom Gentzsch, Bosna Hersekli raket Mirza Basic'i yenerek şampiyon oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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