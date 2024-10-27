ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Tek kadınlarda Tayvanlı Joanna Garland, Çağla Büyükakçay'ı yenerek turnuvayı birinci tamamladı. Tek erkeklerde ise Alman Tom Gentzsch, Bosna Hersekli raket Mirza Basic'i yenerek şampiyon oldu.

Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.