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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Kayseri'de incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden projeleri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:10
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Kayseri'de incelemelerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden projeleri gezdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yazgı'ya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.

        Yazgı, yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesi, Mimar Sinan Kent Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Ziyaret ve incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yazgı, "1 milyon 260 bin metrekarelik böyle güzel bir millet bahçesinde hem kültürün hem sanatın hem eğlencenin ve her şeyin bir arada olduğu çok nadir, özel kurgulanmış bir alan. Gerçekten Memduh başkan her zamanki özelliğini göstermiş, planlama ve uygulama dahil olmak üzere en güzelini Kayserililerimize sunmuş. Şahsınızda başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç da Yazgı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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