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        Kayseri'de Öğretmen Umran Şefik İlk ve Ortaokulu açıldı

        Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Umran Şefik İlk ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:38
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        Kayseri'de Öğretmen Umran Şefik İlk ve Ortaokulu açıldı
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        Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Umran Şefik İlk ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki okulun açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever Tülay Tekin ile öğrenciler, öğretmenler ve mahalle sakinleri katıldı.

        Törende konuşan Vali Çiçek, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, güzel ve anlamlı bir günde okul açılışının kendilerini daha da mutlu ettiğini belirtti.

        Okulun yapımına destek olan Tekin ailesine teşekkür eden Çiçek, "Böyle bir günde Saraycık’ta bu güzel okulun açılışını yapıyoruz. Türk gençliği en güzel okullara, spor salonlarına ve sanat salonlarına yakışır. Onlar her şeyin en iyisine layık." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hayırsever Tekin ailesine teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak kamu, kurum ve kuruluşlarla el ele vererek vatandaşların mutluluğu için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Okulun Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni eden Büyükkılıç, öğrencilerin geleceği için emek ve gayret gösteren tüm öğretmenleri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri okulu gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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