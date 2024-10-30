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        Melikgazi Belediyesi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi kuracak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, girişimciliği ve yeni iş fikirlerini destekleyecek olan 7/24 kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:04
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        Melikgazi Belediyesi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi kuracak
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, girişimciliği ve yeni iş fikirlerini destekleyecek olan 7/24 kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi projesi ile Kayseri'de gençlerin eğitimini ve girişimci ruhlarını geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti.

        Kurulacak merkezde katma değerin ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak bir alan oluşturacaklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize nitelikli bir öğrenme ortamı sunmak için son 5 yılda 15 Akıl Küpü Kütüphanesi inşa ettik. Bunun yanı sıra, Erciyes Üniversitesi girişine 7/24 açık olacak bir kütüphane kuracağız. 7/24 Kütüphane ile birlikte Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni de Kayseri'ye kazandırarak, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmek için uygun bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Bu merkez, katma değerin ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak bir alan oluşturacak. Burada girişimciler eğitim alacak, fikirlerini yatırım aşamasına taşıyacak ve üretim yapacak. Kayseri’nin girişimcilik alanında önemli bir adım atmasını sağlayacağız. Bu projeyle Türkiye'nin en öncelikli girişimcilik platformlarından birini Kayseri'ye kazandırmış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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