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        Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekibi Uludağ'da eğitim verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekibi, Bursa Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde bulunan kayak merkezinde teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:29
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        Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekibi Uludağ'da eğitim verdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekibi, Bursa Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde bulunan kayak merkezinde teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış turizminin gelişmesi ve güvenliğinin arttırılması amacıyla ülkenin farklı noktalarına bilgi ve tecrübesini aktarıyor.

        Erciyes AŞ, bu kapsamda Bursa Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde bulunan kayak merkezinde pist güvenliği, güvenlik filesi konusunda eğitim gerçekleştirdi.

        Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, pist çevre güvenliği için alınması gereken önlemler gösterildi.

        Eğitimlerde, olası kazaların önlenmesi adına pist çevresinin güvenlik fileleriyle çevrilmesi gibi kritik uygulamalar uygulamalı olarak anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Türkiye'de kış turizmi potansiyelini en iyi şekilde kullanmak adına diğer kayak merkezlerine destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş ise desteklerinden dolayı Erciyes AŞ'ye teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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