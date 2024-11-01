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        Kayserispor, Adana Demirspor maçına hazır

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:14
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        Kayserispor, Adana Demirspor maçına hazır
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor ile Adana Demirspor, RHG EnerTürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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