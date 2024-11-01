Kayserispor, Adana Demirspor maçına hazır
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor ile Adana Demirspor, RHG EnerTürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.
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