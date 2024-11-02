Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Mane, Bourabia, Nazon
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası, Fougeu
Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 37 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 44 Attamah (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.