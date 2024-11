Bellona Kayserispor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler ama bazen olmayınca olmuyor." dedi.

Kaloğlu, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadelelerinden dolayı rakip takımı tebrik etti.

Kendilerinin de iyi mücadele ettiğini ifade eden Kaloğlu, "Öncelikle biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Kazanmak için de her şeyi yapmaya çalıştık. Bu tip maçların zor olacağı, rakibin, erken gol bulmadıkça direncinin çok yükseleceğini zaten biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Maçın içinde özellikle ilk yarı çok istediğimiz oyunu oturtturamasak da aslında pozisyonlar da geldi. O pozisyonları değerlendirebilseydik bizim için daha rahat bir maç da geçebilirdi. Skor çok daha farklı olabilirdi." diye konuştu.

- "Bu takım, ligi iyi yerlerde bitirecek"

Bir gazetecinin, bazı taraftarların maçın sonunda "istifa" diye bağırmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Kaloğlu, belli bir taraftar kesiminin böyle bir talepte bulunduğunu söyledi.

Onlara saygı duyduğunu dile getiren Kaloğlu, "Onlar çünkü bu takımın galip gelmesini istiyor. Biz de istiyoruz ama ben daha yeni geldim ekibimle birlikte. 2 haftadır 4 puan aldık bakıldığında. Bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Birçok veride daha iyi duruma geldik açıkçası. Sonuçta bugün çocuklar her şeyini yaptı. Gaziantep maçında da her şeyi yaptı çocuklar, gördünüz ama gol olunca olmuyor. Maalesef bugün o golü atıp taraftarlarımızı sevindirmek istedik. Ama sabırlı olsunlar. Biz şu an bir sürecin içindeyiz. Bu lig bittiğinde bizim takım ligde kalıyorsa hepimiz için başarı. O yüzden merak etmesinler. Bu takım, bu ligi iyi yerlerde bitirecek. Gelişiyoruz, önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçını da gidip kazanabiliriz. Kazanırız da zaten. Açıkçası onları mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.