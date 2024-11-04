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        Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:28
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        Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, 13 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirtti.

        Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde ediyor. Belediye olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir. Bu noktada yeni bir proje çalışması yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah spor okulu çalışmasını hayata geçireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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