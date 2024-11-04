Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 13 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: