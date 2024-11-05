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        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:50
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        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bulgurcu Mahallesi Bulgurcu Caddesi'nde, Abbas Kapusuz'a ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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