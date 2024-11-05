Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bulgurcu Mahallesi Bulgurcu Caddesi'nde, Abbas Kapusuz'a ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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