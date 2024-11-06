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        Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:01
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        Kayseri'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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        Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 70 personel ve 35 ekiple gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 5 bin 190 kişi ve 1861 araç sorgulandı.

        Aranan 8 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 5,6 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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