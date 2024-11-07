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        Talas Belediyesi Cemil Baba için anma programı düzenledi

        Talas'ın manevi mimarlarından Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil Kazan, Talas Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:49
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        Talas Belediyesi Cemil Baba için anma programı düzenledi
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        Talas'ın manevi mimarlarından Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil Kazan, Talas Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen programla anıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harman Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki adını taşıyan mezarlıkta gerçekleştirilen programda Yasin-i Şerif okundu.

        6 Kasım 1982'de vefat eden Cemil Baba için düzenlenen programa, Talas Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programın sonunda belediye görevlileri tarafından lokum dağıtıldı, gül suyu ikram edildi.

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