Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de, husumetlisinin babasını silahla öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık U.Y, müşteki D.K, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık U.Y. savunmasında, maktul ile aynı mahallede ikamet ettiklerini, aralarında herhangi bir husumet olmadığını söyledi.

Maktulün oğlu D.A. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğunu öne süren sanık, bu kişinin olaydan önce kendisini tüfekle yaraladığı için şu anda cezaevinde bulunduğunu anlattı.

"D.K. 'ver bir bakayım' deyince tabancayı gösterdim. Bu kişi çekiştirdiği esnada silah elimde bir anda patladı. D.K. dizinden yaralandı. Başında durdum. Sağlık ekiplerini aradım. Annem gelerek bezle dizine tampon yaptı. Yakında bulunan sağlık merkezine haber vermeye giderken, maktul Y.A'nın evinin önünden geçmem gerekti. Evinin önünde bulunan maktul, beni görünce ayağa kalktı, belindeki tabancayı çıkardı. Ben, 'dur, yapma' dedim. Silahı bana doğrulttu. Sıkacak endişesiyle silahımı çıkararak rastgele 3 el ateş ettim. Sonra oradan uzaklaştım. Pişmanım."

Müşteki D.K. ise sanığın tabancayı kendisine değil yanlarında bulunan diğer arkadaşlarına uzattığı sırada patladığını ve o sırada namlu kendisine dönük olduğu için yaralandığını anlattı. D.K, sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Maktul Y.A'nın eşi H.A. ise oğlu ile sanık arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu söyledi. Olay günü eşinin kapının önünde tavuklara yem verdiğini ifade eden kadın, "Sanık koşarak bizim eve doğru geldi. Yaklaşınca, belinden silahı çıkararak eşime sıktı. Bana doğrulttu, içeri kaçtım. Eşimin silahı yoktu. Şikayetçiyim, cezaevinde çürümesini istiyorum." diye konuştu.