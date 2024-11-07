Vali Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ni ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçek'i mahalleye gelişinde Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ve Erkan Kaçmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile mahalleli karşıladı.

Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, Tavlusun Ermeni Kilisesi, Tavlusun tarihi evleri, Tavlusun Rum Kilisesi, Orta Mahalle Camisi ve Hamidiye Camisini ziyaret eden Çiçek, l Kültür ve Turizm Müdürü Dursun'dan tarihi yerler hakkında bilgi aldı.