Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ni ziyaret etti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tavlusun Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçek'i mahalleye gelişinde Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ve Erkan Kaçmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile mahalleli karşıladı.

        Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, Tavlusun Ermeni Kilisesi, Tavlusun tarihi evleri, Tavlusun Rum Kilisesi, Orta Mahalle Camisi ve Hamidiye Camisini ziyaret eden Çiçek, l Kültür ve Turizm Müdürü Dursun'dan tarihi yerler hakkında bilgi aldı.

        Kent merkezine çok yakın olan Tavlusun Mahallesi'nde bulunan tarihi yerleri herkesin gelip görmesi gerektiğini belirten Vali Çiçek, "Kilise ile caminin yan yana olması da bizim ne kadar hoşgörülü bir millet olduğumuzun ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

        Ziyaretin ardından Mimarsinan Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğüne geçen Çiçek, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Kayseri Kariyer Merkezi ekimde 305 kişiye istihdam sağladı
        Kayseri Kariyer Merkezi ekimde 305 kişiye istihdam sağladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Powers sağlık kontrolünden ge...
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Powers sağlık kontrolünden ge...
        Kayseri Barosunda "10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi" açıldı
        Kayseri Barosunda "10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi" açıldı
        Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına b...
        Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına b...
        Talas Belediyesi Cemil Baba için anma programı düzenledi
        Talas Belediyesi Cemil Baba için anma programı düzenledi
        Kocasinan Belediyesinin özel sporcusu Samet Balcı judo şampiyonasına hazırl...
        Kocasinan Belediyesinin özel sporcusu Samet Balcı judo şampiyonasına hazırl...