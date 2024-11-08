Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. de yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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