Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Öte yandan, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. de yakalandı.

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