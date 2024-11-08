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        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:46
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        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.Ç. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. de yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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