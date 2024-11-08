Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İş yerinde yapılan aramada, 183 kilogram faturasız tütün ve 345 makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'nün işlettiği iş yerine operasyon düzenledi.

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