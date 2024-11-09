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        Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı

        Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:28
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        Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı
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        Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.

        N.S. yönetimindeki 35 AOP 970 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde kanalın bariyerlerine çarptı.

        Bariyerleri aşarak kanala düşen otomobilin sürücüsü N.S, yaralandı.

        Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

        Kazanın, hemşire olan N.S'nin çalıştığı hastanedeki nöbetten çıkıp evine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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