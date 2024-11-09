Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı
Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.
Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.
N.S. yönetimindeki 35 AOP 970 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde kanalın bariyerlerine çarptı.
Bariyerleri aşarak kanala düşen otomobilin sürücüsü N.S, yaralandı.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.
Kazanın, hemşire olan N.S'nin çalıştığı hastanedeki nöbetten çıkıp evine dönerken meydana geldiği öğrenildi.
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