Kayseri'deki huzur uygulamasında 1 hükümlü, 7 aranan kişi yakalandı

Öte yandan aramalarda ise 427 bin 660 makaron, 16 kaçak cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 90 kilogram tütün ele geçirildi.

683 araç ve 310 aracın sorgulandığı uygulamada "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

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