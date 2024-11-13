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        Kayseri'deki huzur uygulamasında 1 hükümlü, 7 aranan kişi yakalandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 1 hükümlü, 7 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:14
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        Kayseri'deki huzur uygulamasında 1 hükümlü, 7 aranan kişi yakalandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 1 hükümlü, 7 aranan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        683 araç ve 310 aracın sorgulandığı uygulamada "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Firari E.Y. cezaevine gönderilirken, aranma kaydı bulunan kişilere ekiplerce adli işlem yapıldı.

        Öte yandan aramalarda ise 427 bin 660 makaron, 16 kaçak cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 90 kilogram tütün ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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