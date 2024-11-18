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        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:12
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        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

        Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.

        Yağış sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı.

        Kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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