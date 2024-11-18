Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.
Giriş: 18.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:12
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.
Yağış sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı.
Kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.
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