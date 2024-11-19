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        Kayseri'de firari hükümlü ile bir şüpheli yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda firari hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:13
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        Kayseri'de firari hükümlü ile bir şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda firari hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K (38) ile zanlı A.A (35) yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada turşu bidonu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde 2 parça halinde 542,40 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kartuş ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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