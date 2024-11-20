Kayseri'de Macar Milli Arşivi'nden 19 eserin yer aldığı "Misafirperver Bir Devlet" sergisi açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin saygı ve güven çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

İki ülkenin ilişkilerinde şehirler arasındaki işbirliğinin de önemli olduğunu ifade eden Matis, "Kayseri bizim için sadece dostane ilişkilerden dolayı önemli değil. Kayseri bir ticaret merkezi, bundan dolayı da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kültür, sanat ve eğitim konusunda da işbirliğine önem verdiklerini anlatan Matis, şöyle konuştu: