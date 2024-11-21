Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler taburcu oldu

        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu ikiz kız kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler taburcu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu ikiz kız kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova taburcu edildi.

        Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Ivankova kardeşler, 4 gün sonra bulundukları Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinden alınıp tedbir amaçlı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen dağcı kardeşler, taburcu edildi.

        Belaruslu dağcı kardeşler, hastaneden ayrılmadan önce kendileriyle ilgilenen sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao Ivankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Dağcı kardeşler, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, dün Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu

        Benzer Haberler

        ERÜ Hastanelerinde "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla solunum fonksiyon testi ya...
        ERÜ Hastanelerinde "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla solunum fonksiyon testi ya...
        7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor
        7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı kız kardeşler kamp çadırı sayesinde h...
        Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı kız kardeşler kamp çadırı sayesinde h...
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (3)
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (3)
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu