Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler taburcu oldu
Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu ikiz kız kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova taburcu edildi.
Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu ikiz kız kardeşler Valentino ve Mariao Ivankova taburcu edildi.
Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Ivankova kardeşler, 4 gün sonra bulundukları Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinden alınıp tedbir amaçlı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen dağcı kardeşler, taburcu edildi.
Belaruslu dağcı kardeşler, hastaneden ayrılmadan önce kendileriyle ilgilenen sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao Ivankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Dağcı kardeşler, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, dün Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunmuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.