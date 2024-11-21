Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazaya karışan 2 otomobil çekici ile kaldırılırken, takla atan 38 RE 902 plakalı otomobil ise kapılarının zarar görmemesi için sahibinin isteği üzerine vinçle kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.