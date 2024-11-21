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        Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 2 otomobille çarpışarak takla attı, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:23
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        Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 2 otomobille çarpışarak takla attı, 4 kişi yaralandı.

        Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda, R.B.E. (15) idaresindeki 38 RE 902 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 38 LZ 747 ve 34 HNK 647 plakalı otomobillere çarparak takla attı.

        Kazada 34 HNK 647 plakalı otomobildeki E.G. (35), A.G. (34), K.G. (9) ve 2 yaşındaki Y.G. yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya karışan 2 otomobil çekici ile kaldırılırken, takla atan 38 RE 902 plakalı otomobil ise kapılarının zarar görmemesi için sahibinin isteği üzerine vinçle kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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