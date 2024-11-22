Büyükşehir Belediyesinin gezici ağız ve diş sağlığı kliniğinden 1082 vatandaş yararlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tahsis ettikleri gezici ağız ve diş sağlığı kliniği ile 10 ayda 1082 vatandaşa sağlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından tasarlanarak Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine tahsis edilen tam donanımlı gezici ağız ve diş sağlığı kliniği ile kırsal mahallelerde sağlık imkanları kısıtlı vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirtti.