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        Büyükşehir Belediyesinin gezici ağız ve diş sağlığı kliniğinden 1082 vatandaş yararlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tahsis ettikleri gezici ağız ve diş sağlığı kliniği ile 10 ayda 1082 vatandaşa sağlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:00
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        Büyükşehir Belediyesinin gezici ağız ve diş sağlığı kliniğinden 1082 vatandaş yararlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tahsis ettikleri gezici ağız ve diş sağlığı kliniği ile 10 ayda 1082 vatandaşa sağlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

        Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından tasarlanarak Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine tahsis edilen tam donanımlı gezici ağız ve diş sağlığı kliniği ile kırsal mahallelerde sağlık imkanları kısıtlı vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirtti.

        Fedakar sağlık personeliyle 10 aylık süreçte 39 mahallede toplam 1082 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduklarını aktaran Büyükkılıç, gezici kliniğin 6 Şubat depremlerinde bölge halkının yardımına koştuğunu ve 15 binin üzerinde depremzede vatandaşa hizmet verdiklerini anımsattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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