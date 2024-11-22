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        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:18
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        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

        Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.

        Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı. Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncu İrfan Can Kahveci, otel önünde takımlarını destekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, formalarını imzaladı.

        Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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