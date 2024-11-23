Bellona Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-2 yenilen Bellona Kayserispor'da Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı ben herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Çamlı, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi tebrik etti. Hiçbir şeyin arkasına sığınmaya gerek olmadığını belirten Çamlı, "Ama bir tek şey söylemek istiyorum. Maç 3-2 iken verilmeyen bir penaltı var. Maç başka bir yere gidecek. Onun için genç hakemlerimizin, VAR’da görev yapan arkadaşların, Anadolu kulüpleri ile maç yönetilirken, kafalarında başka şeyler kurmadan, sadece maç yönetmelerini istiyorum." diye konuştu.