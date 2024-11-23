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        Bellona Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-2 yenilen Bellona Kayserispor'da Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı ben herkesi tebrik ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:52
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        Bellona Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-2 yenilen Bellona Kayserispor'da Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı ben herkesi tebrik ediyorum." dedi.

        Çamlı, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

        Hiçbir şeyin arkasına sığınmaya gerek olmadığını belirten Çamlı, "Ama bir tek şey söylemek istiyorum. Maç 3-2 iken verilmeyen bir penaltı var. Maç başka bir yere gidecek. Onun için genç hakemlerimizin, VAR’da görev yapan arkadaşların, Anadolu kulüpleri ile maç yönetilirken, kafalarında başka şeyler kurmadan, sadece maç yönetmelerini istiyorum." diye konuştu.

        Futbolcularının her birini alnından öptüğünü, onlarla gurur duyduğunu vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:

        "Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı ben herkesi tebrik ediyorum. Bugünün kazananı seyirci, bir tebrik de onlara. Helal olsun Kayseri seyircisine. Arada bazı hoşumuza gitmeyen küfürlü cümleler de olsa maçın aksiyonu, tansiyonu oluyor. Futbolun maalesef doğasında bu var ama genel itibarıyla seyirciyi yürekten tebrik ediyorum. 90 dakika takımlarını desteklediler. Hiçbir zaman futbolcularını demoralize edecek en ufak bir aksiyonun içine girmediler. Onun için ben öncelikle seyirciyi tebrik ediyorum ama maçın kırılma anını da bana sorarsanız 3-2 iken penaltıdır. Ondan sonrasını artık izlesinler. Vicdanlara havale ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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