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        Kayseri'de kar nedeniyle balkon çatısı çöken evde mahsur kalan çift kurtarıldı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar nedeniyle balkon çatısı çöken evde mahsur kalan çift kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:40
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        Kayseri'de kar nedeniyle balkon çatısı çöken evde mahsur kalan çift kurtarıldı
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar nedeniyle balkon çatısı çöken evde mahsur kalan çift kurtarıldı.

        Kaman Mahallesi'ndeki müstakil bir evin giriş bölümünde yer alan ve 300 koyunun yaşadığı ahırın balkon çatısı, Hacı Dinçer'in (60) dışarı çıkmak istediği sırada karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan Dinçer, eşi Mediha Dinçer ile evde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından kurtarılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu, koyunların ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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