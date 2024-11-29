Bakan Yardımcısı Gizligider, "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gerekli tedbirleri almadıkları takdirde 5 yıl sonra su fakiri bir ülke olacaklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuşan Gizligider, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 25 yılda "çözülmez" denilen büyük meseleleri çözdüğünü dile getirdi.

Gizligider, ülkenin bir yandan küresel bir yandan jeopolitik gelişmeler ve iklimin getirdiği dayatmalarla tarım ve ormancılık sektöründe de dev adım attığını ifade etti.

"Patates geçen sene para etti, ne olacak bu sene patatesin hali" cümlesini bir daha duymak istemediğini belirten Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzümün ya da pancarın ya da hayvancılığa dair birkaç spekülasyonla bu memleketin muhatap olmaması için elimizden geleni yapacağız. Size çok net ve açık taahhüt ediyorum, biraz sonra anlatacağım yeni model devlet aklıyla, büyük bir istişareyle ve ciddi bir cesaretle bu cümlelerin ebediyen kapanmasını, inşallah hep birlikte sahip çıkarsak sağlayacağız. Biz Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı derken aynı zamanda üretimin ve üreticinin yüzyılı diyoruz."