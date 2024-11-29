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        Bakan Yardımcısı Gizligider, "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gerekli tedbirleri almadıkları takdirde 5 yıl sonra su fakiri bir ülke olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:07
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        Bakan Yardımcısı Gizligider, "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gerekli tedbirleri almadıkları takdirde 5 yıl sonra su fakiri bir ülke olacaklarını söyledi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuşan Gizligider, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 25 yılda "çözülmez" denilen büyük meseleleri çözdüğünü dile getirdi.

        Gizligider, ülkenin bir yandan küresel bir yandan jeopolitik gelişmeler ve iklimin getirdiği dayatmalarla tarım ve ormancılık sektöründe de dev adım attığını ifade etti.

        "Patates geçen sene para etti, ne olacak bu sene patatesin hali" cümlesini bir daha duymak istemediğini belirten Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üzümün ya da pancarın ya da hayvancılığa dair birkaç spekülasyonla bu memleketin muhatap olmaması için elimizden geleni yapacağız. Size çok net ve açık taahhüt ediyorum, biraz sonra anlatacağım yeni model devlet aklıyla, büyük bir istişareyle ve ciddi bir cesaretle bu cümlelerin ebediyen kapanmasını, inşallah hep birlikte sahip çıkarsak sağlayacağız. Biz Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı derken aynı zamanda üretimin ve üreticinin yüzyılı diyoruz."

        - "Avrupa'da birinci sıradayız"

        Bir yıl içindeki üretimlerin toplamının dünyada tarımsal hasıla olarak 4,4 trilyon dolar olduğunu vurgulayan Gizligider, "Bununsa biz geçtiğimiz yıl Rusya'yı da geçerek 68,5 milyar dolarını üretiyoruz. Dünyada 9'uncu, Avrupa'da birinci sıradayız." dedi.

        Gizligider, 85 milyon olan Türkiye nüfusunun 2030'da yaklaşık yüzde 10 artışla 93 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, su varlıkları hakkında da bilgi verdi.

        Gizligider, "Şu anda bizim göller dahil kullanılabilecek temiz suyumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında 1313 metreküp kişi başına düşen hakkımız var. Uluslararası bir endeks, 'Eğer 1700 sınırını geçerse o ülke su bakımından zengindir ama 1000'in altına düşerse su fakiri sayılırsınız.' diyor. Eğer gerekli tedbirleri alamasak o zaman 2030 yılı itibariyle 975 metreküpe düşüyor bu rakam. Yani su fakiri olmamız, eğer tedbirleri almazsak 5 yıl sonra kaçınılmaz bir gerçek." diye konuştu.

        Ülkenin 1990 ile 2020 yılları yağış ortalamasının 49,4 milimetre olduğuna dikkati çeken Gizligider, şunları kaydetti:

        "Lakin ekim 2023'teki rakam 36,6 milimetre. Ekim 2024'te düşen yağış ortalaması ise 26,8 milimetre. Bunu 30 yıllık Türkiye ortalaması ile karşılaştırdığımızda ise yarı yarıya. Oysa ki nüfusumuz yarı yarıya düşmüyor, tersine artıyor. Yani bizim bu planlamayı yaparken suyu temele koyma felsefemizin zaruretinin size sayısal değerlerini anlatmaya çalışıyorum." dedi.

        Bakan Yardımcısı Gizligider, slayt eşliğinde yaptığı sunumda, tarım, hayvancılık ve deniz ürünleriyle ilgili çalışmalar ve destekler hakkında da bilgi verdi.

        Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da konuşma yaptı.

        Program, basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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