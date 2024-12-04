Talas'ta yazar okulu seminerleri düzenlenecek
Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek yazar okulu seminerleriyle kültür ve edebiyat dünyası ile gençlerle buluşacak.
Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek yazar okulu seminerleriyle kültür ve edebiyat dünyası ile gençlerle buluşacak.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarların bir araya geleceği seminerler gençlere ışık tutacak.
Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde aralık ve ocak ayı boyunca gerçekleştirilecek programların ilki 6 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.
Denemeden köşe yazısına, hikayeden medyaya, gezi ve hatıraya, yazım kurallarından çocuk edebiyatına, roman, söyleşi ve şiire kadar birçok konuda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı seminerlerde, katılımcılara kitap hediye edilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.