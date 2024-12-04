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        Talas'ta yazar okulu seminerleri düzenlenecek

        Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek yazar okulu seminerleriyle kültür ve edebiyat dünyası ile gençlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:28
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        Talas'ta yazar okulu seminerleri düzenlenecek
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        Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek yazar okulu seminerleriyle kültür ve edebiyat dünyası ile gençlerle buluşacak.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarların bir araya geleceği seminerler gençlere ışık tutacak.

        Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde aralık ve ocak ayı boyunca gerçekleştirilecek programların ilki 6 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.

        Denemeden köşe yazısına, hikayeden medyaya, gezi ve hatıraya, yazım kurallarından çocuk edebiyatına, roman, söyleşi ve şiire kadar birçok konuda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı seminerlerde, katılımcılara kitap hediye edilecek.

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