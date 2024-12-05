Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri ve Kırıkkale'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

        Kayseri ve Kırıkkale'de, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri ve Kırıkkale'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri ve Kırıkkale'de, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı.

        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan polis araçlarının fermuar sistemiyle ambulansa yol verdiği tanıtım videosu izlendi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, programda, ihtiyaç duyan vatandaşın yanında olmak için zamanla yarışan kahramanlara sahip olduklarını söyledi.

        Kampanya hakkında bilgi veren Erşan, şöyle konuştu:

        "Acil durumlarda huzurlu ve etkin bir şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Trafikte kaza hepimizin başına gelebilir. Ambulansın içinde kimin olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. Ambulansın içerisinde evladımız, annemiz, babamız ya da çok yakınımız olabilir. Dolayısıyla trafikte geçiş önceliği olan diğer araçlar için de o hayati koridoru açmak hepimizin boynunun borcudur. Bazı vakalarda, bir kalp krizi veya trafik kazasında hastaya derhal müdahalesi gerekiyor. Bu tip durumlarda bizim trafikte açacağımız o koridor sevdiğimiz insanlar için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla hepimizin üzerine bu anlamda ciddi vazifeler düşüyor."

        İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da ihtiyaç duyan vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştıkları ve güvende hissettirdikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından hizmet yılı en yüksek olan bazı acil sağlık hizmetleri çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selahattin Zobalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin ve bazı kurum müdürleri ile acil sağlık hizmetleri çalışanları katıldı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale MKE AŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım töreninde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, sağlık hizmetinin tüm vatandaşlar için anayasal bir hak olduğunu söyledi.

        Sağlık hizmetinin toplumun her kesimine adil, hızlı, sürekli ve kaliteli bir şekilde sunulması gerektiğine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

        "Özellikle aciliyet arz eden durumlarda sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesi, bir halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir. Acil sağlık hizmet sunumunda yaşanabilecek gecikmeler, telafisi mümkün olmayan durumlara, sakatlıklara, hatta ölümlere neden olabilmektedir. Ambulansların trafikte geçiş önceliği bulunmasına rağmen, yaşanılan en büyük zorluklardan biri, diğer sürücülerin ambulanslara yol vermemesi ve bazı yolların ambulansların geçişine uygun olmamasıdır. Bu sorunları aşabilmek için de trafikte fermuar sistemi kullanımının önemi büyük."

        Kırıkkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt de ambulanslara ilk geçiş hakkının verilmesinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların daha hızlı sağlık kuruluşlarına intikalinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından tanıtım videosunun izlenildiği programa, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, oda başkanları, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da peribacasının yıkılma anı kamerada
        Kapadokya'da peribacasının yıkılma anı kamerada
        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü
        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü
        Kocasinan'da kentsel dönüşü tamamlanan 3 bin 979 konut teslim edildi
        Kocasinan'da kentsel dönüşü tamamlanan 3 bin 979 konut teslim edildi
        Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere ücretsiz otopark dest...
        Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere ücretsiz otopark dest...
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza kesildi
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza kesildi
        Büyükşehir Belediyesinin süt yardımından 3 bin 500 çocuk yararlandı
        Büyükşehir Belediyesinin süt yardımından 3 bin 500 çocuk yararlandı