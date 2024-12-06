Kapadokya Alan Başkan yardımcıları Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapadokya Alan Başkan Yardımcıları Dr. Hasan Şanlı ve Yunus Başar, Soğanlı bölgesinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya alanına dahil edilmesini değerlendirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapadokya Alan Başkan Yardımcıları Dr. Hasan Şanlı ve Yunus Başar, Soğanlı bölgesinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya alanına dahil edilmesini değerlendirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlı ve Başar, Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, bölgenin turizm potansiyeline dair fikir alışverişinde bulunuldu.
Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli vadilerinin bölge turizmi açısından önemli olduğuna ve Kapadokya'ya katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Soğanlı ve Erdemli vadileri, şehrimizin turizmi için çok değerli. Bu güzellikleri dünyaya tanıtmak ve şehrimizin turizm gelirini arttırmak için el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şanlı ve Başar da bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine devam edeceklerini belirttiler.
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