Büyükşehir personeline depremde tahliye eğitimi verildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birimlerde çalışan personele yönelik deprem anı tahliye eğitimi verildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birimlerde çalışan personele yönelik deprem anı tahliye eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve belediye personeli katıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak, 15 yıldır AFAD’da görev yaptığını belirterek, kurum hakkında bilgi verdi.
Kulak, doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı.
Arama kurtarma uzmanı Mehmet Karakaş da verilen bilgilerin hayati önem taşıdığını kaydederek, afetsiz günler geçirilmesini temenni etti.
Personele afet farkındalığı, deprem anında tahliye uygulaması anlatıldı, AFAD’ın tanıtımı ve görevleri, doğal afet ve doğru davranış biçimleri ile afet gönüllülüğü hakkında bilgi verildi.
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