Büyükşehir personeline depremde tahliye eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birimlerde çalışan personele yönelik deprem anı tahliye eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve belediye personeli katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak, 15 yıldır AFAD’da görev yaptığını belirterek, kurum hakkında bilgi verdi.