Tomarza ilçesinde yeni içme suyu deposu ve hat imalatı hizmete sunuldu

KAYSERİ(AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesi Dağyurdu Mahallesi’nde içme suyu kapasitesini arttırmak ve sağlıklı içme suyu temini için 7 milyon lira maliyetle yeni içme suyu deposu ve hat imalatını hizmete sunduklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri’nin daha sağlıklı altyapıya kavuşması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Sağlıklı işleyen altyapıların, günlük hayatın sorunsuz yaşanmasını sağlayan faktörlerin başında geldiğine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Tomarza ilçemizde de vatandaşlarımıza en iyi şekilde sorunsuz hizmet ulaştırmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı Dağyurdu Mahallesi’nde 7 milyon lira maliyetle 50 metreküp prefabrik depo, ayrıca 5000 metre 110’luk OPVC borular ile terfi ve isale hattı imalatı gerçekleştirildi. Böylelikle hem yaz aylarında artan talebi karşılamak hem de daha sağlıklı içme suyu ulaştırılması adına önemli bir adım atılmış oldu."