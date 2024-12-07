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        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:56
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        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

        Kayserispor'un ligde 12, Alanyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.

        Süper Lig'de son iki maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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