Kayserispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Kayserispor'un ligde 12, Alanyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de son iki maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.
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