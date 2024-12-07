Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline "bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele "bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline "bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele "bağımlılıkla mücadele" eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

        Eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Aile Akademisi'nde görevli Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ, yetkililer ve belediye personeli katıldı.

        Akdağ, burada yaptığı konuşmada, telefon, uyuşturucu, alkol, sigara ve kumar gibi bağımlılık türleri ile bunların tespiti, etkileri, sakıncaları ve kısmen önlem ve tedavilerine yönelik bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu

        Benzer Haberler

        Hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin cenazesi Kayseri'de toprağa veri...
        Hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin cenazesi Kayseri'de toprağa veri...
        Melikgazi Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
        Melikgazi Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
        Hacılar'da "Ailece sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi
        Hacılar'da "Ailece sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi etkinlik düzenledi
        Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi etkinlik düzenledi
        Fransa'dan baba ocağına geldi, atıl durumdaki ahırı sanat atölyesine çevird...
        Fransa'dan baba ocağına geldi, atıl durumdaki ahırı sanat atölyesine çevird...
        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek