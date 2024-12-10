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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü

        Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:37
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi öldü.

        Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de N.U. ile Sefa Ö. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.U. (26), Sefa Ö'yü bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan N.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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