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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:21
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki O.Y. ve O.C.Y. kaçmaya başladı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak'ta aracı bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheliler, Mithatpaşa Sokak'ta yakalandı.

        Zanlıların çeşitli suçlardan arandığı ve araçta sahte plaka kullanıldığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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