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        Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi

        Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:33
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        Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
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        Kayseri'de kızını bıçaklayarak öldüren sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu Y.Y, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı yer aldı. Maktul B.E'nin başka suçtan hükümlü müşteki eşi D.E. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.Y, esasa ilişkin savunmasında, damadının firari olduğunu öğrenince olaydan birkaç gün önce ikna ettiği kızıyla savcılığa giderek ihbarda bulunduklarını ve D.E'yi yakalattıklarını söyledi.

        Sonrasında kızının, eşini cezaevinde ziyarete gittiğini, eşinin orada kendisine çok dosyası olduğunu ve 10 yıldan önce çıkamayacağını söylemesi üzerine kızının kendisine kinlendiğini iddia eden sanık, "Kızımı, madde bağımlısı kocası olan müştekiden kurtarmak istedim. Olay günü annemin evine gittim. Telefonda konuştuğum kızım, 'Yuvam yıkıldı, bebeğim babasız büyüyecek' diye tepki gösterince ben de 'Kızım uyuşturucu bağımlısından kurtuldun' dedim." ifadelerini kullandı.

        Sonrasında kızıyla evin önünde karşılaştıklarını anlatan sanık, şunları kaydetti:

        "Bağırarak geliyordu, eli arkasındaydı. 'Yuvamı yıktın' diyerek başıma taşla vurdu. Başım kanamaya başladı. Kaçma şansım yoktu. Aldığım darbeyle gözlüğüm düştü. Net göremiyordum. Taşı tekrar havaya kaldırıp 'seni öldüreceğim' diyerek hakaretlerde bulundu. Ben de saldırıyı önleme amacıyla belimdeki bıçağı çıkardım. Öldürme amaçlı kullanmadım, karın bölgesinden yaralandığını da sonradan fark ettim. Öldürme kastım olsaydı, bıçağı bir kez değil birden fazla kez kullanırdım. Kızım madde bağımlısıydı. O an beni öldüreceğini düşündüm. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı."

        Sanık Y.Y'ye "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, daha sonra haksız tahrik nedeniyle indirime giderek 24 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı 8 aylık bebeği olan B.E. (23), hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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