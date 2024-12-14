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        Kayseri'de devrilen inşaat iskelesindeki 3 işçi yaralandı

        Kayseri'de bir inşaatın iskelesinin devrilmesi sonucunda yaralanan 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:21
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        Kayseri'de devrilen inşaat iskelesindeki 3 işçi yaralandı
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        Kayseri'de bir inşaatın iskelesinin devrilmesi sonucunda yaralanan 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda 5 katlı bir inşaatın cephesine kurulu iskele, 3 işçinin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        İnşaat sahasındaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan H.H. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, M.Ç. ve V.B. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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