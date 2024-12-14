Kayseri'de devrilen inşaat iskelesindeki 3 işçi yaralandı

Kayseri'de bir inşaatın iskelesinin devrilmesi sonucunda yaralanan 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda 5 katlı bir inşaatın cephesine kurulu iskele, 3 işçinin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İnşaat sahasındaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.