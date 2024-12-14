Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine ziyaret

Bir öğrenci ise binanın önünde İstiklal Marşı okudu.

Şehit Baydilli'nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden annesi Düriye Baydilli'nin yaşadığı mahallede bulunan Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ellerinde Türk bayraklarıyla taziye çadırı önünde geldi.

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) ailesini ziyaret etti.

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