Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 YU 747 plakalı kamyonet ile 34 RY 1227 plakalı otomobil çarpıştı.

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