Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:11 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 YU 747 plakalı kamyonet ile 34 RY 1227 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.G, D.K, A.A, E.D, F.E. ve A.D, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 83 - 92
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Nesibe Aydın: 83 - 92
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 0-2
        Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 0-2